SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag bei 19,62 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 509,621 DOTTIKON ES-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.649,17 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 22.04.2025 auf 181,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +826,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte DOTTIKON ES einen Börsenwert von 2,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

