SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Xlife Sciences-Investment abgeworfen

Rentabler Xlife Sciences-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Xlife Sciences-Aktien verdienen können.

Am 14.07.2022 wurde die Xlife Sciences-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Xlife Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 26,90 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,175 Xlife Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2023 auf 40,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.498,14 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,81 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net