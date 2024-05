SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren verdient

Georg Fischer-Performance

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Georg Fischer-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Georg Fischer-Papier an diesem Tag bei 61,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 162,338 Georg Fischer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Georg Fischer-Anteile wären am 17.05.2024 11.225,65 CHF wert, da der Schlussstand 69,15 CHF betrug. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 11.225,65 CHF entspricht einer Performance von +12,26 Prozent.

Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 5,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net