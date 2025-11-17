SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

Frühe Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78,98 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,662 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.091,47 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 14.11.2025 auf 86,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 4,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net