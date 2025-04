SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Luzerner Kantonalbank-Anlage

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Am 07.04.2020 wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 72,69 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 137,562 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.189,17 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 04.04.2025 auf 66,80 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 8,11 Prozent.

Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net