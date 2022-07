Aktiensplit bei GameStop im Verhältnis 1:4: So viel ist eine GameStop-Aktie nun wert

• Privatanleger trieben GameStop-Aktie Anfang 2021 hoch• GameStop-Aktiensplit im Verhältnis 1:4 vollzogen• GameStop-Aktie nun optisch wieder deutlich billiger

Anfang des vergangenen Jahres trieben Privatanleger die GameStop-Aktie in einer konzertierten Aktion weit nach oben, um so Leerverkäufer aus dem Markt zu drängen. Der Plan ging auf, und zeitweise kostete ein Anteilsschein des Spielehändlers im Januar 2021 an der New Yorker Börse satte 482,95 US-Dollar. Auch wenn die GameStop-Aktie dieses Niveau nicht halten konnte, ist das Papier auch heute noch deutlich mehr wert als vor dem damaligen Short-Squeeze: Am 21. Juli 2022 schloss die GameStop-Aktie an der US-Börse NYSE bei 154,00 US-Dollar - Ende 2020 war sie nur knappe 20 US-Dollar wert gewesen.

Um die Aktie optisch wieder günstiger und somit für Kleinanleger attraktiver zu machen, kündigte das Unternehmen bereits im Frühjahr 2022 einen Aktiensplit an. Dieser wurde nun am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen vollzogen. Anleger bekamen somit für jede gehaltene GameStop-Aktie drei weitere in ihr Depot gebucht. Am heutigen Freitag wird die Aktie erstmals auf splitbereinigter Basis gehandelt.

GameStop-Aktie optisch deutlich billiger

Für den Kurs der GameStop-Aktie bedeutet der Aktiensplit optisch eine deutliche Verbilligung. In Frankfurt kostet eine GameStop-Aktie am Freitag zeitweise 38,20 Euro, nach 150,96 Euro zum gestrigen Handelsschluss.

Die Marktkapitalisierung des Händlers für Videospiele wird von der Maßnahme nicht beeinflusst. Auch der Gesamtwert der GameStop-Aktien in den Anlegerdepots bleibt gleich, da der niedrigere Kurs durch die höhere Aktienanzahl ausgeglichen wird. Für langfristige Anleger ist dies zudem nicht der erste Aktiensplit bei GameStop: Zuletzt hatte das Unternehmen 2007 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 vorgenommen.

GameStop-Aktie mit solider Performance seit Jahresbeginn

Im bisherigen Jahresverlauf schlägt sich die GameStop-Aktie angesichts der Börsen-Turbulenzen recht wacker. Seit Jahresbeginn hat sie sogar rund 3,42 Prozent an Wert gewonnen (Stand: Schlusskurs vom 21. Juli 2022), obwohl das Unternehmen in seiner jüngsten Bilanz einen deutlich höheren Verlust ausweisen musste. Allerdings übertraf das Unternehmen beim Umsatz die Erwartungen.

