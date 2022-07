GameStop hofft auf Marktanteile im Wachstumsmarkt: GameStop launcht NFT-Marktplatz

• GameStop will via NFT-Marktplatz in Wachstumsmärkte vorstoßen• NFT-Boom ist jedoch vorerst vorüber - falscher Zeitpunkt für GameStop?• Meme-Aktie GameStop nach Hype immer noch deutlich höher als davor

Die GameStop-Aktie war im Januar 2021 in aller Munde. Innerhalb weniger Tage vervielfachte sich der Kurs. Überwiegend junge Trader, die sich im US-Internetforum Reddit absprachen, brachten milliardenschwere Hedgefonds wie Melvin Capital, die auf eine Pleite des Unternehmens gewettet hatten, an den Rande des Abgrunds. Seitdem hat sich die Berichterstattung rund um die Einzelhandelskette beruhigt, auch die Aktie ist von ihren Rekordhochs deutlich zurückgekommen. Doch immerhin scheint die Trendwende beim damals abgeschriebenen analogen Gaming-Shop nun im Bereich des Möglichen. Um den Turnaround zu schaffen, muss sich das einst vor dem Ruin stehende Unternehmen Marktanteile in zukunftsträchtigen Sektoren verschaffen. Der Launch eines neuen GameStop-NFT-Marktplatzes soll hierbei einen weiteren Eckpfeiler darstellen.

GameStop will einen Stück vom NFT-Kuchen abhaben

NFTs (Non-Fungible Tokens) erlebten im vergangenen Jahr einen Riesenhype, die Branche wuchs innerhalb weniger Monate zu einem milliardenschweren Megatrend an. NFT-Handelsplattformen wie der Marktführer OpenSea machten ihre Gründer zu Milliardären. Nun will auch GameStop ein Wörtchen mitreden und verkündete am 11. Juli die Eröffnung einen eigenen NFT-Marktplatzes. Ein besonderes Feature soll darin bestehen, dass Nutzer ihr bereits existierendes GameStop-Krypto-Wallet mit der NFT-Plattform verbinden können. Im Laufe der Zeit soll der Marktplatz dann um weitere Funktionen wie Web3-Spiele erweitert werden, so GameStop. Die Beta-Testversion des GameStop-Marktplatzes ist bereits online und erfreut sich großer Beliebtheit. Wie "BTC-ECHO" berichtet, ist der Shop aufgrund des hohen Kundeninteresses derzeit hoffnungslos überlastet.

Schnell hohe Marktanteile zu gewinnen dürfte nicht einfach sein, nichtsdestotrotz können in diesem jungen, hochinnovativen Sektor grundlegende Veränderungen innerhalb weniger Wochen vonstatten gehen. Der neue CEO von GameStop, der Chewy-Gründer und aktivistische Investor Ryan Cohen, versucht das US-Unternehmen als einen Big Player im digitalen Business zu etablieren. Die Anleger dankten es ihm bislang mit hohem Kaufinteresse, sein Zukauf von GameStop-Wertpapieren 2020 wird als ein wichtiger Grund für den Reddit-Hype um das Unternehmen und die folgende Aktienkursexplosion gesehen.

Hat die NFT-Branche bereits den Höhepunkt hinter sich?

Neben der großen, teilweise bereits etablierten Konkurrenz gibt es aber ein weiteres Problem für GameStops Projekt. Der NFT-Markt ist nämlich in den vergangenen Monaten eingebrochen . Die steigenden Leitzinsen, welche die Risikofreude der Anleger hemmen, wirkten sich nicht nur negativ auf Tech-Highflyeraktien und Kryptowährungen aus, sondern auch auf digitale Kunst. Das Handelsvolumen an NFTs nahm rapide ab, Plattformen wie OpenSea mussten erhebliche Gewinnrückgänge verzeichnen.

So wird bereits spekuliert, ob der NFT-Boom bereits seinen Höhepunkt gefunden hat. Die Blase sei bereits geplatzt, meinen viele Krypto-Kritiker. Ob diese düsteren Aussichten tatsächlich zutreffen sollten, wird die Zukunft zeigen. Fest steht indes, dass der Launch von GameStops NFT-Marktplatz sicherlich zu einem herausfordernden Zeitpunkt in die Wege geleitet wurde.

So steht es um die GameStop-Aktie

Nach dem Reddit-Hype um die GameStop-Aktie, die damals noch vor AMC Entertainment und Bed Bath Beyond die bekannteste Meme-Aktie war, verlief der Kurs der Aktie in etwas ruhigeren Bahnen. Jedoch gab es immer wieder neue Kursexplosionen, die aber nicht mehr so kräftig wie noch im Januar 2021 ausfielen. Immerhin: Die GameStop-Aktie, die vor 2020 in einem jahrelangen Abwärtstrend gefangen war, notiert weiterhin um ein Vielfaches höher als vor dem gigantischen Short Squeeze. Derzeit beträgt der Preis für eine GameStop-Aktie 141,64 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 15. Juli 2022).

Damit ist die Bewertung des Spieleverkäufers weiterhin sehr hoch - vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen immer noch weit von der Profitabilität entfernt ist. In den drei Monaten, die am 30. April endeten, verzeichnete GameStop einen Nettoverlust von 157,9 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 1,38 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 66 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 1,27 Milliarden Dollar. Um die hohe Aktienbewertung zu rechtfertigen, muss GameStop also beweisen, dass die neuen Konzepte auch in Zukunft Früchte tragen - so wie beispielweise der NFT-Marktplatz.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JIM WATSON/AFP via Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com