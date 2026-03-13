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Spritpreis steigt erneut

15.03.26 17:04 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise steigen weiter. Am Samstag verteuerten sich Diesel und E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt leicht, wie der ADAC mitteilt. Ein Liter Diesel kostete demnach 2,153 Euro - das waren 0,4 Cent mehr als am Vortag. E10 kostete 2,035 Euro pro Liter, das waren 0,7 Cent mehr als am Vortag.

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Beide Preise sind damit zwar den zweiten Tag in Folge gestiegen, aber weiter etwas niedriger als am Dienstag, dem bisher teuersten Tag seit Kriegsbeginn. Vergleicht man dagegen mit dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, war Benzin knapp 26 teurer, Diesel knapp 41 Cent.

Die ersten Preisdaten vom Sonntag deuteten auf wenig Bewegung hin. Da die Verwerfungen durch den Iran-Krieg allerdings bisherige Preismuster durcheinander geworfen haben, sind Prognosen derzeit sehr unsicher./ruc/DP/he