Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Standard Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im CDNX-Handel um 3,7 Prozent auf 1,97 CAD.

Das Papier von Standard Lithium konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im CDNX-Handel um 3,7 Prozent auf 1,97 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 1,97 CAD. Mit einem Wert von 1,97 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via CDNX 700 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,67 CAD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,29 Prozent. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,06 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Standard Lithium mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,157 CAD je Standard Lithium-Aktie.

