Standard Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Standard Lithium

Kursentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im CDNX-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 1,92 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im CDNX-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 1,92 CAD abwärts. Bei 1,92 CAD markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,94 CAD. Zuletzt wechselten via CDNX 11.842 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 3,67 CAD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 91,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 1,50 CAD. Mit einem Kursverlust von 21,88 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Standard Lithium veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,157 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran