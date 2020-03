Beyond Meat bald bei Starbucks

• Starbucks hält sein Versprechen• Beyond Meat-Sandwich bald auf Starbucks Speisekarte zu finden• Starbucks will nachhaltiger werden

Beyond Meat Sandwich auf Starbucks Speisekarte

Nun ist es offiziell. Starbucks hat die Begeisterung für pflanzliche Lebensmittel aufgegriffen und wird seine Frühstückskarte in den Filialen in Kanada um ein Beyond Meat-Produkt erweitern. In mehr als 1.400 kanadischen Starbucks-Geschäften wird ab dem 3. März das Beyond Meat Cheddar und Egg Sandwich auf der Speisekarte stehen. Der Gründer und CEO von Beyond Meat, Ethan Brown, bestätigte gegenüber Yahoo Finance: "Wir freuen uns sehr, dass Starbucks das Frühstücks-Sandwich Beyond Meat als Hauptmenüpunkt in allen Geschäften in ganz Kanada einführt. Das Beyond Breakfast Sausage Patty wird aus einfachen pflanzlichen Zutaten ohne GVO hergestellt. Wir glauben, dass das Angebot unser Versprechen erfüllt, den Verbrauchern zu ermöglichen, das zu essen, was sie lieben, und gleichzeitig die ernährungsphysiologischen und ökologischen Vorteile von pflanzlichem Protein zu genießen. Wir schätzen die Zusammenarbeit und die gemeinsame Vision von Starbucks beim Start sehr".

Starbucks hält Versprechen ein

Mit der neuen Produkteinführung setzt Starbucks sein Versprechen um, denn bereits Anfang dieses Monats sagte Starbucks-COO Rosalind Brewer, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr sowohl in Kanada, als auch in den USA ein Gericht auf pflanzlicher Basis einführen werde. Starbucks reagiert damit auf die wachsende Nachfrage der Kunden nach mehr Alternativen zu Milchprodukten und pflanzlichen Auswahloptionen. "Die Kombination dieser Zusammenarbeit ist für uns von Bedeutung, wenn es darum geht, wie wir darüber nachdenken, was der Kunde von uns verlangt, um uns zu entwickeln", sagte Brewer bereits bei der Telefonkonferenz zum ersten Quartal des Geschäftsjahres.

Starbucks soll nachhaltiger werden

Bei der neuen Produkteinführung wird es Starbucks jedoch um mehr gehen, als ausschließlich um die Zufriedenheit seiner Kunden. Bereits vor einiger Zeit machte das Unternehmen deutlich, künftig mehr in puncto Nachhaltigkeit und Klimawandel tun zu wollen. Im Januar verfasste der Starbucks-CEO Kevin Johnson ein Schreiben mit einer Reihe von Maßnahmen, um die Angebote des Unternehmens in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Einer der Punkte befasst sich dabei mit der Erweiterung der Menüoptionen auf pflanzlicher Basis und der "Umstellung auf ein umweltfreundlicheres Menü".

