Trotz Rezessionssorgen: Der April könnte erneut ein starker Börsenmonat werden

Politische Risiken wie der Handelsstreit und der näher rückende Brexit spiegelten sich zuletzt in zahlreichen Konjunkturdaten wider. Vor diesem Hintergrund befürchten Marktteilnehmer zunehmend, dass die Wirtschaft schrumpfen und in eine Rezession abgleiten könnte. Von einer Rezession spricht man üblicherweise, wenn die Wirtschaftsleistung in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den jeweils vorangegangenen Quartalen sinkt.

Starker Börsenmonat April

Doch historisch betrachtet, besteht zumindest für Aktienanleger kaum Grund zur Sorge, denn der April zählt zu den besten Monaten für Aktionäre. Wie "Marketwatch" unter Berufung auf Ryan Detrick, einen Senior Marktstratege bei LPL Financial, berichtet, zog der US-Leitindex Dow Jones während der April-Monate der letzten 13 Jahre immer an. Gleichzeitig sei der S&P 500 in insgesamt zwölf der vergangenen 13 April-Monate gestiegen.

Laut Detrick sei nicht klar, was die Ursache für diesen Trend ist. Es könne die Erleichterung der Investoren nach einem typischerweise volatilen ersten Quartal sein, oder der einsetzende Frühling könne auch einfach die Stimmung heben, spekuliert der Börsenexperte.

Starkes erstes Quartal

Anlass zum Optimismus gibt auch die starke Entwicklung im ersten Quartal 2019. In diesem Zeitraum kletterte der S&P 500 um rund 13 Prozent und verzeichnete damit die beste Quartals-Performance seit fast zehn Jahren.

Wie aus einer Research-Mitteilung Detricks hervorgehe, folgt auf ein starkes erstes Quartal in der Regel auch ein bullisher April. So habe der S&P 500, der die Entwicklung des breiten US-Aktienmarktes widerspiegelt, seit 1950 immer dann zugelegt, wenn im ersten Quartal ein Plus verzeichnet werden konnte. Durchschnittlich sei der S&P 500 in den April-Monaten dieser Jahre um 2,6 Prozent angestiegen.

Übergeordneter Trend

Dass der April in den letzten Jahren der beste Börsenmonat war, lässt natürlich keine sichere Prognose für die Zukunft zu. Doch immerhin zeigt die Statistik ein interessantes Muster. Zwar sollte man eine Anlageentscheidung sicher nicht danach treffen, welcher Monat gerade ist, doch entgegen einem übergeordneten Trend wie dem saisonalen Verlauf zu wetten könnte sich als riskant herausstellen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, 123RF