Porsche mit Absatzrekord im ersten Halbjahr

Das Stuttgarter Unternehmen brachte insgesamt 153 656 Fahrzeuge an seine Kunden - im Jahresvergleich ist das ein Plus von 31 Prozent, wie Porsche am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Corona-Pandemie, die Mitte März ihren Lauf nahm, Porsche und andere Autobauer bei den Verkäufen noch ausgebremst.

Angesichts der starken Verkaufszahlen hat der Sportwagenbauer nun gute Aussichten, in diesem Jahr erstmals die Marke von 300 000 verkauften Fahrzeugen zu knacken. Darauf bestehe "eine berechtigte Chance", hatte Vorstandschef Oliver Blume bereits im März gesagt.

Im ersten Halbjahr profitierte Porsche von Absatzsteigerungen in allen relevanten Weltmärkten. Prozentual am kräftigten ging es in den USA bergauf - hier betrug das Verkaufsplus 50 Prozent auf rund 36 300 Autos. Fast ein Drittel seiner Fahrzeuge - nämlich mehr als 48 600 - verkaufte Porsche in China. In Deutschland brachte das Unternehmen rund 13 100 Autos an seine Kunden.

