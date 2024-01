Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Marktbericht

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0,03 Prozent fester bei 4.468,65 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,908 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 4.467,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4.467,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4.484,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.459,54 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4.523,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.205,23 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Stand von 4.057,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), Ferrari (+ 0,87 Prozent auf 316,46 EUR), Enel (+ 0,73 Prozent auf 6,74 EUR), UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 25,74 EUR) und Stellantis (+ 0,55 Prozent auf 20,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,06 Prozent auf 34,48 EUR), Bayer (-1,71 Prozent auf 34,99 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,91 Prozent auf 63,22 EUR), BASF (-0,46 Prozent auf 45,30 EUR) und Allianz (-0,45 Prozent auf 242,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.419.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 345,242 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 11,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

