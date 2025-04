Starker Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittag

SMI-Performance im Fokus

Mit dem SMI geht es am Mittag aufwärts.

Am Dienstag gewinnt der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,65 Prozent auf 12.106,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,399 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,312 Prozent stärker bei 12.065,79 Punkten in den Handel, nach 12.028,25 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12.043,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12.117,51 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der SMI einen Wert von 12.840,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.530,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, wies der SMI 11.332,36 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,15 Prozent nach oben. Bei 13.199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.699,66 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,78 Prozent auf 3.939,00 CHF), Roche (+ 1,62 Prozent auf 269,40 CHF), Lonza (+ 1,24 Prozent auf 587,80 CHF), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 94,44 CHF) und Swiss Life (+ 0,81 Prozent auf 817,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,01 Prozent auf 42,95 CHF), Swiss Re (-0,38 Prozent auf 144,30 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 147,30 CHF), Sonova (+ 0,16 Prozent auf 251,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,19 Prozent auf 189,15 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.204.200 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,686 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

