Telefónica Deutschland hebt Jahresprognose an - Telefónica-Aktie höher

Wie die Telefonica Deutschland Holding AG mitteilte, rechnet sie im laufenden Jahr nun mit einer im Vergleich zum Vorjahr leicht positiven Entwicklung der Umsatzerlöse sowie des operativen Gewinns OIBDA bereinigt um Sondereffekte. Bisher hatte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen einen unveränderten bis leicht höheren Umsatz in Aussicht gestellt sowie eine weitgehend unveränderte bis leicht positive Entwicklung beim bereinigten OIBDA. Im Jahr 2020 hatte Telefonica Deutschland 7,532 Milliarden Euro umgesetzt, und ein bereinigtes OIBDA von 2,319 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Das erste Halbjahr schloss Telefonica Deutschland mit Rekordwerten ab. Der Umsatz legte um 2,9 Prozent auf 3,74 Milliarden Euro zu - laut Telefonica Deutschland das stärkste Umsatzwachstum der Unternehmensgeschichte seit dem Zusammenschluss mit E-Plus im Jahr 2015. Das bereinigte Betriebsergebnis OIBDA stieg um 8,2 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Wert, den das Unternehmen jemals nach den ersten sechs Monaten verbuchen konnte.

Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, getrieben vom anhaltend starken Kundenwachstum und der Nachfrage nach der Kernmarke O2. Dabei stiegen die Erlöse im Mobilfunk um 7,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis OIBDA kletterte um 10,8 Prozent auf 612 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal investierte Telefonica Deutschland 280 (Vorjahr 251) Millionen Euro in den Ausbau seiner Netze und Services. Die Investitionsquote, also das Verhältnis von Investitionen zum Umsatz, lag bei 14,8 Prozent. Im Zuge des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2022 sollen in der Spitze bis zu 17 bzw 18 Prozent des Umsatzes investiert werden. Den Investitionsschwerpunkt erwartet das Unternehmen im laufenden zweiten Halbjahr.

Die Telefónica-Aktie springt im XETRA-Handel zeitweise um 0,95 Prozent auf 2,45 Euro an.

