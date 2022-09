Aus dem All direkt aufs Wasser: Elon Musks Starlink soll schnelles Internet auf Kreuzfahrten bieten

• Großes Kreuzfahrtunternehmen will seinen Passagieren den Starlink-Dienst zur Verfügung stellen• Der Sattelitendienst von Elon Musk kann auch auf hoher See für eine schnelle Internetverbindung sorgen• Starlink hat mittlerweile über 400.000 Kunden weltweit

Schnelles Internet auf hoher See

Der Satellitendienst Starlink, der zu Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gehört, ist dazu in der Lage, so ziemlich überall auf der Welt eine schnelle Internetverbindung herbeizuzaubern - auch dort, wo man normalerweise kein oder nur sehr langsames Internet hat. Nun soll Starlink auch auf Kreuzfahrtschiffen zur Verfügung gestellt werden, der erste große Kunde ist Royal Caribbean Cruise Lines. Der Kreuzfahrtriese hat Ende August bekannt gegeben, dass die gesamte Flotte mit dem schnellen Internetservice ausgestattet werden soll. Und das sogar schon sehr bald: Noch im ersten Quartal 2023 soll es den Passagieren auf jedem Schiff des Unternehmens möglich sein, das schnelle Starlink-Internet nutzen zu können.

Jason Liberty, Präsident der Royal Caribbean Group, ist laut Pressemitteilung hocherfreut über den Deal: "Diese Technologie wird eine bahnbrechende Internetverbindung an Bord unserer Schiffe bieten und das Kreuzfahrterlebnis für Gäste und Besatzung gleichermaßen verbessern." Bei einem Testeinsatz auf der Freedom of Seas, einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, hat man den Service ntv zufolge bereits ausprobiert und dabei sehr großen Zuspruch erhalten. Wie Kreuzfahrt Aktuelles berichtet, sei der Service für insgesamt bereits drei Reedereien der Royal Caribbean Cruise Line und Celebrity Cruises angekündigt worden, darunter auch die Sea Dream Yacht Cruises, eine Reederei mit den zwei kleinen Kreuzfahrtschiffen Sea Dream 1 und Sea Dream 2.

Starlink wird immer erfolgreicher

Der Satellitendienst von Elon Musk sorgt keineswegs nur auf Seefahrten für schnelles Internet. Generell ist Starlink dazu gedacht, in allen erdenklichen abgelegenen Gebieten auf dem Globus, wo schnelles Internet normalerweise rar ist, verwendet zu werden. Ermöglicht wird dies durch die relativ erdnahe Positionierung der Satelliten, was Starlink eben auch für Schiffsfahrten praktikabel macht. Inzwischen betreibt Starlink laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) mehr als 2.000 kleine Satelliten, die in der relativ kurzen Distanz von etwa 550 Kilometern um die Erde kreisen. Dieses beeindruckende Netzwerk hat dem Unternehmen mittlerweile weltweit mehr als 400.000 Kunden eingebracht, die sich für ihr schnelles Internet auf Starlink verlassen. Zudem hat Elon Musk das System zu Beginn der russischen Invasion für die gesamte Ukraine zugänglich gemacht, um das angegriffene Land zu unterstützen.

Sofern es Starlink gelingt, die Qualität des Dienstes auch weiterhin aufrecht zu erhalten, werden nach Ansicht von Kreuzfahrt Aktuelles mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch weitere Reedereien zu Kunden des Unternehmens werden. Ob und welche Kreuzfahrtunternehmen den Dienst in Zukunft in Anspruch nehmen werden, bleibt abzuwarten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Kevork Djansezian/Getty Images