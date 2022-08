Steinhoff Aktie News: Steinhoff büßt am Montagmittag ein

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,14 EUR

Die Steinhoff-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 0,144 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steinhoff-Aktie bei 0,143 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,143 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steinhoff-Aktien beläuft sich auf 121.180 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 0,328 EUR. Der aktuelle Kurs der Steinhoff-Aktie ist somit 56,193 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,078 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2021 erreicht. Abschläge von 84,103 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Steinhoff wird am 27.01.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Steinhoff.

