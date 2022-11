Steinhoff Aktie News: Prime All Share Aktie Anleger schicken Steinhoff am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,10 EUR

Die Steinhoff-Aktie notierte um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 0,097 EUR. Bei 0,097 EUR markierte die Steinhoff-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,097 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 153.540 Steinhoff-Aktien.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,328 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,409 Prozent. Am 21.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steinhoff-Aktie 4,301 Prozent sinken.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.01.2024.

