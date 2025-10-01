Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 94,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 96,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 97,8 von zunächst 97,4 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 125,4 (Vormonat: 132,4), jener für die Erwartungen fiel auf 73,4 (74,7).

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

