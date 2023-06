STORAGE-OH präsentierte Quartalsergebnisse

Werbung

Heute im Fokus

Adobe hat Ausblick angehoben. Virgin Galactic will noch im Juni kommerziellen Flugbetrieb ins All starten. Vertrag für Intel-Werk in Magdeburg offenbar unterschriftsreif - Milliardeninvestition in Breslau. Micron konkretisiert mögliche China-Belastungen etwas. Airbus erhält schon vor Luftfahrtmesse erste Bestellungen.