Uniper und Oersted kooperieren bei Offshore-Wind/Wasserstoff

Beide Unternehmen wollen Offshore Wind zusammen mit Wasserstoff in großem Stil entwickeln, insbesondere durch die direkte Integration von Wasserstoffproduktion aus Offshore-Windstrom am Uniper -Standort Wilhelmshaven. Eine entsprechende Absichtserklärung (MoU) sei unterzeichnet worden. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet stehe als Partner bereit, unter anderem den Transport des Windstroms von See an Land zu realisieren.

Voraussichtlich ab 2025 soll in Unipers Wilhelmshaven Green Hydrogen Projekt eine Elektrolyse mit einer Leistung von 70 Megawatt (MW) installiert werden, die bis 2030 auf 410 Megawatt erweitert werden soll. Der für die Elektrolyse notwendige erneuerbare Strom soll aus Offshore-Windkraftanlagen von Oersted kommen.

Der Uniper-Standort in Wilhelmshaven besitzt laut Mitteilung dank der bestehenden Umspannstationen und der Küstennähe alle notwendigen Voraussetzungen, um eine Schlüsselrolle in der Energiewende vor Ort einzunehmen. Durch die direkte Umwandlung von erneuerbarem Strom in grünen Wasserstoff könnten etwaige Stromnetzengpässe vermieden werden.

Darüber hinaus untersuchen Uniper und Oersted den Angaben zufolge CO2-freie Alternativen zur Stabilisierung von Stromnetzen, sowie grüne Lösungen für Industriekunden mit einer hohen Liefersicherheit - auch bei möglichen Dunkelflauten.

FRANKFURT (Dow Jones)

