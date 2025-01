Streaming-Riese mit Bilanz

Netflix hat Anlegern und Investoren einen Blick in seine Bücher ermöglicht.

Bei Netflix stand zum Ende des vierten Quartals 2024 ein Gewinn von 4,27 US-Dollar je Aktie in den Büchern und damit mehr als vor Jahresfrist (2,15 US-Dollar je Anteilsschein). Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 4,21 US-Dollar je Aktie belaufen.

Der Umsatz des Streaming-Riesen lag im Berichtszeitraum - nach 8,83 Milliarden US-Dollar im Vorjahr - nun bei 10,2 Milliarden US-Dollar. Damit lagen die Erlöse im vierten Quartal über den Analystenschätzungen von 10,11 Milliarden US-Dollar.

Netflix konnte in seinem Weihnachtsquartal 18,9 Millionen Abonnenten gewinnen und übertraf damit die Prognosen der Wall Street. Live-Sportveranstaltungen und die Rückkehr der beliebten südkoreanischen Serie "Squid Game" zogen eine Rekordzahl an Neukunden an, berichtete das Unternehmen am Dienstag.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ reagiert die Netflix-Aktie zeitweise mit einem Kursplus von 10,48 Prozent auf 960,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net