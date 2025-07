Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 1.253,54 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1.253,54 USD. Bei 1.253,54 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1.261,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 75.512 Stück.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 588,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 53,06 Prozent sinken.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.184,17 USD.

Am 17.04.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.07.2025 gerechnet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie mit Angriff auf Disney & Co. : Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrally

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diese Aktien outperformen Technologiewerte wie NVIDIA & Co. im S&P 500