Nordex-Aktie legt zu: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Die Anlagen sollen ab Winter 2023 in Betrieb genommen werden und leisten jeweils maximal 6,8 Megawatt, wie Nordex am Mittwoch in Hamburg mitteilte. In dem Auftrag enthalten ist auch ein Service-Vertrag über 20 Jahre.

Nordex werde die Turbinen verteilt auf vier Windparks in den Landkreises Helmstedt und Wolfenbüttel im östlichen Niedersachsen errichten. Den Wert des Auftrags nannten die Unternehmen nicht. Das Hamburger Unternehmen berichtete jüngst, es habe im dritten Quartal deutlich bessere Verkaufspreise ausgehandelt.

Mit den neuen Stromgeneratoren in Niedersachsen könnten in den Windparks von Landwind bis zu 180 Millionen Kilowattstunden Elektrizität gewonnen werden, heißt es in einer Mitteilung. Damit sei die Landwind-Gruppe an den genannten Standorten in der Lage, fünfmal mehr Strom produzieren als bislang.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel 1,70 Prozent höher bei 8,72 Euro.

