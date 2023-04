NORMA-Aktie stärker: Neuer Chef bei NORMA

Guido Grandi werde ab 1. Juni Vorstandsvorsitzender, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Maintal mit. Im August war bekannt geworden, dass der vorherige Chef Michael Schneider Ende 2022 frühzeitig aus dem NORMA -Vorstand ausscheidet. Den freigewordenen Chefposten hatte NORMA zunächst mit einer Übergangslösung besetzt. Seit 1. Januar leitet Àngel López Borrego die Geschicke. Er war zuvor Aufsichtsratsmitglied. Der Posten ruht seit seiner Ernennung zum Vorstandschef. Mit der Ernennung von Grandi soll Borrego ab Juni wieder zurück in das Aufsichtsgremium wechseln.

Die NORMA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,41 Prozent höher bei 22,10 Euro.

/lew/jha/

MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Norma Group