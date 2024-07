Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Mittag Tendenz

Kurs der Südzucker

Die Aktie von Südzucker hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,09 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Südzucker-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,09 EUR. Bei 13,34 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,04 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,34 EUR. Bisher wurden heute 118.777 Südzucker-Aktien gehandelt.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,47 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 33,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (12,26 EUR). Mit Abgaben von 6,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,617 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,83 EUR für die Südzucker-Aktie.

Am 16.05.2024 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Südzucker am 10.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 09.10.2025.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester

Südzucker mit Gewinneinbruch - Aktionäre reagieren entsetzt

XETRA-Handel: SDAX zeigt sich fester