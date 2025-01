SÜSS MicroTec SE Aktie News: SÜSS MicroTec SE am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von SÜSS MicroTec SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SÜSS MicroTec SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 45,70 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SÜSS MicroTec SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 45,70 EUR. Bei 45,75 EUR markierte die SÜSS MicroTec SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 44,90 EUR. Der Tagesumsatz der SÜSS MicroTec SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.419 Aktien.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 56,24 Prozent Plus fehlen der SÜSS MicroTec SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2024 Kursverluste bis auf 26,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SÜSS MicroTec SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,297 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,90 EUR.

SÜSS MicroTec SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,06 EUR im Vorjahresvergleich. SÜSS MicroTec SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,48 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,98 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

SÜSS MicroTec SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SÜSS MicroTec SE im Jahr 2024 2,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

