Sunbelt Rentals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunbelt Rentals hat am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,75 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Sunbelt Rentals mit 0,750 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net