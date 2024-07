Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 832,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 832,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 833,33 USD. Bei 799,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 213.414 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 227,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 266,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,91 USD je Aktie.

