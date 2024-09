Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Super Micro Computer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 428,38 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 428,38 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 409,16 USD nach. Bei 420,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 481.011 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 1.229,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 186,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 47,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,005 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 06.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 34,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

