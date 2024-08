Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Super Micro Computer

So bewegt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 12,4 Prozent auf 540,50 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 12,4 Prozent im Minus bei 540,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 517,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 533,99 USD. Zuletzt wechselten 1.443.984 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD. 127,38 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 7,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 1,28 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Super Micro Computer am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Super Micro Computer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 33,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Ausblick: Super Micro Computer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung weit in der Verlustzone

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Montagshandels tief in der Verlustzone