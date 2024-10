Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 47,44 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 47,44 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 47,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 906.120 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 122,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,70 USD am 01.11.2023. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 108,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,001 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,37 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,31 USD je Aktie belaufen.

