Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 9,3 Prozent auf 46,82 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 9,3 Prozent auf 46,82 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 46,70 USD. Bei 50,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.661.188 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,49 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 63,16 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Super Micro Computer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 3,66 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,62 USD je Super Micro Computer-Aktie.

