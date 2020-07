Deo, Eis und Waschmittel: Hinter diesen Produkten steckt Unilever

• Unilever ist ein niederländisch-britisches Unternehmen• Unter anderem gehören Axe, Knorr und Magnum zu Unilever• Das Unternehmen gerät immer wieder in die Kritik

Unilever: Großkonzern in der Kritik

Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit täglich die Produkte von Unilever. Damit gehört das niederländisch-britische Unternehmen zu den größten Lebensmittel-Konzernen der Welt. Doch steht Unilever auch immer wieder in der Kritik. Zuletzt wurden etwa Vorwürfe laut, das Unternehmen würde Palmöl von einem Zulieferer beziehen, der hektarweise Urwald für seine Plantagen rodet. Auch über Kinderarbeit und allgemein schlechte Arbeitsbedingungen wird in den Medien immer wieder berichtet. Greenpeace prangert den Nahrungsmittelkonzern auch immer wieder aufgrund von unfair gehandeltem Tee an. Demnach soll Unilever nicht nur schlechte Arbeitsbedingungen bieten, sondern auch unfaire Handelsbedingungen in Entwicklungsländern. Hinzu kommt, dass Unilever als einer der größten Verursacher von Plastikmüll gilt.

Dieser Umstand passt wahrscheinlich nicht jedem Konsumenten, denn bewusster Konsum liegt im Trend. Doch wer die Unilever-Produkte meiden möchte, muss genau hinschauen, denn hinter vielen unscheinbaren Marken steckt der große Lebensmittelkonzern. Wir zeigen, welche Lebensmittel und Hygieneartikel von Unilever in den Ladenregalen zu finden sind.

Die Lebensmittelmarken von Unilever

In mehr als 190 Ländern werden die Unilever-Produkte täglich benutzt. Was viele jedoch nicht wissen ist, dass das Unternehmen mittlerweile rund 400 Marken unter seinem Dach vereint. Davon sind jedoch nur einige auch in Deutschland erhältlich. Unter den Unilever-Lebensmitteln befinden sich vor allem viele bekannte Eismarken, wie Magnum, Langnese , Cornetto, Cremissimo, Solero, Viennetta und auch Ben & Jerry’s. Aber auch die Teemarken Lipton und Pukka gehören zu dem Unternehmensriesen. Doch auch außerhalb der Eis- und Teebranche besitzt Unilever einige Lebensmittelmarken, die in Deutschland vertrieben werden. Dazu zählen Knorr, Pfanni und Mondamin.

Die Hygiene-Artikel von Unilever

Doch zu Unilever gehören nicht nur Produkte aus dem Lebensmittelbereich. Viele Marken fallen unter die Kategorie der Hygieneartikel. In Deutschland gibt es neun Körperpflege-Marken, die zu dem Unternehmen gehören: Axe, duschdas, Signal, Dove, Rexona, TIGI, impulse, Toni & Guy und zendium. Zusätzlich zählen auch Reinigungsmittel- und Waschmittel-Marken zum Unilever-Sortiment. So steckt hinter dem Haushaltsreiniger von Domestos, dem Comfort Intense-Weichspüler, dem coral-Waschmittel und dem Putzmittel der Marke viss auch der Nestlé-Konkurrent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images