Supreme Critical Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Supreme Critical Metals veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supreme Critical Metals -0,100 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net