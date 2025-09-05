Supreme Critical Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
06.09.25 06:35 Uhr
Supreme Critical Metals veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supreme Critical Metals -0,100 CAD je Aktie generiert.
