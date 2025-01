SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zieht am Freitagmittag deutlich an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 22,8 Prozent auf 50,30 EUR.

Das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 22,8 Prozent auf 50,30 EUR. Bei 55,50 EUR erreichte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 55,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 426.520 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie liegt somit 82,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,57 EUR an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,48 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Umsatz von 69,98 Mio. EUR eingefahren.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

