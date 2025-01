Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag behauptet

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 102,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 102,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 102,80 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.256 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,88 Prozent niedriger. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 11,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,55 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,32 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

