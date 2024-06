Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 109,45 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 109,45 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,55 EUR zu. Bei 109,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.319 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,15 Prozent. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,82 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

