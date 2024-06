Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 109,95 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 109,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 110,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.277 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,82 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,24 EUR je Aktie belaufen.

