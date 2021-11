Symrise Aktie News: Symrise tiefer

Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 121,50 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 16.008 Punkten tendiert. Bei 121,25 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.810 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 127,15 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,88 EUR. Dieser Wert wurde am 09.03.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 124,50 EUR angegeben. Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2022 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

