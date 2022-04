Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 0,3 Prozent auf 111,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 113,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 162.302 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 18,92 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 94,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 15,19 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 120,39 EUR angegeben.

Symrise gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 818,00 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 942,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 15.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

So stuften die Analysten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat ein

Symrise-Aktie kaum verändert: Symrise kauft zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich zu

Symrise-Aktie gewinnt: Symrise steigert 2021 Umsatz - hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise