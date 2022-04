Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Symrise-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 111,45 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,05 EUR. Bei 111,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.105 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2022 (94,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,39 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 818,00 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 942,60 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 15.03.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

