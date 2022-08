Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 111,85 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,65 EUR aus. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 111,60 EUR. Bei 111,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.384 Symrise-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 15,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,10 EUR ab. Mit Abgaben von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,32 EUR an.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 882,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 15.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2022 3,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Symrise