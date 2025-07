Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Symrise

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 89,20 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,20 EUR ab. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,00 EUR nach. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 7.648 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,90 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,81 EUR je Aktie belaufen.

