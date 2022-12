Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag im Minusbereich

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 106,95 EUR abwärts. Bei 106,10 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.358 Symrise-Aktien.

Am 16.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 132,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,94 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,33 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,09 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 27.04.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Symrise-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Symrise-Aktie fällt: Goldman stuft Symrise auf 'Neutral' ab - Stattdessen LANXESS-Kaufempfehlung

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

