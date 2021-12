Symrise Aktie News: Symrise fester

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 126,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.283 Punkten notiert. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 126,55 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.514 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2021 auf bis zu 95,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 125,19 EUR für die Symrise-Aktie aus. Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise