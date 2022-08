Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 110,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 110,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,45 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.071 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2022 bei 94,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,95 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,54 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 27.04.2022 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 975,00 EUR gegenüber 882,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,07 EUR je Symrise-Aktie.

