Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 114,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 114,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 115,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.060 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Gewinne von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 31,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,10 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

