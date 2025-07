Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 90,98 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,98 EUR. Bei 91,58 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.964 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,90 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,81 EUR je Aktie.

